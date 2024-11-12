Из-за снегопада отменили автобусные рейсы из Красноярска в Канск. Об этом сообщают Sibnovosti. Информацию подтвердили в справочной службе автовокзала. Поездки на 8:20 и 10:00 перенесли на неопределенное время. Остальные рейсы Красноярск — Канск на данный момент отменены. По другим поездкам точной информации пока нет, всё зависит от погодных условий.