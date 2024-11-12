Прогулки на свежем воздухе и тренировки: как перестроиться на короткий световой день?

Кроме того, необходимо тщательно готовиться ко сну, например, отказаться от кофеиносодержащих стимулирующих напитков (в том числе чая и алкоголя) за 4−6 часов до сна. За четыре часа до сна также лучше избегать интенсивных физических нагрузок и тренировок, которые могут привести к перевозбуждению и затруднить засыпание. Еще один полезный совет — создать в спальне оптимальные условия для засыпания. Важно убедиться, что внутри не слишком жарко (в пределах 15−18 °C), что матрас и подушка вам комфортны, а также в комнату не проникает шум. Помимо этого, расслабиться перед сном помогут следующие действия: