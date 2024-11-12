Подрядчик из Иркутской области выплатит 400 тысяч за нарушение сроков капремонта

Подрядчика из Усть-Илимска оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за того, что он нарушил сроки капитального ремонта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
В мае этого года администрация Железнодорожного муниципального образования нашла специалистов, которые должны были привел в порядок участок тепловой сети и водопровод, подключенный к социально-значимым объектам.
— Однако подрядчик нарушил срок проведения работ, предусмотренный контрактом, что повлекло угрозу срыва отопительного периода, — рассказывают в агентстве.
Тогда правоохранители завели дело об административном нарушении. После прокурорского вмешательства нарушения устранили, в зданиях появилось отопление. В ближайшее время капитальный ремонт полностью завершат.
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