Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Балтийской косе штормовые волны частично размыли искусственную авандюну

Повреждение сооружения зафиксировали между южным молом и руинами форта.

Источник: «Балтберегозащита»

На Балтийской косе волны во время шторма «Мартина» частично размыли искусственную авандюну. Об этом сообщается на странице организации «Балтберегозащита» в «ВКонтакте».

«Зафиксированы частичные повреждения фронтальных элементов конструкции на северном участке между южным молом и руинами форта. Южнее форта конструкция авандюны новых повреждений не получила», — говорится в сообщении.

Уже запланированы и работы по ремонту искусственной авандюны с укреплением ее фронтальной части крупным камнем.

При этом отмечается, что конструкция авандюны — в работоспособном состоянии и выполняет функцию защиты от затопления.

Напомним, 7 ноября мы писали о том, что на Балтийской косе обрушились последние потерна и капонир Западного форта. Сейчас на территории форта находиться опасно, вход запрещен.