На Балтийской косе штормовые волны частично размыли искусственную авандюну

На Балтийской косе волны во время шторма «Мартина» частично размыли искусственную авандюну. Об этом сообщается на странице организации «Балтберегозащита» в «ВКонтакте».
«Зафиксированы частичные повреждения фронтальных элементов конструкции на северном участке между южным молом и руинами форта. Южнее форта конструкция авандюны новых повреждений не получила», — говорится в сообщении.
Уже запланированы и работы по ремонту искусственной авандюны с укреплением ее фронтальной части крупным камнем.
При этом отмечается, что конструкция авандюны — в работоспособном состоянии и выполняет функцию защиты от затопления.
Напомним, 7 ноября мы писали о том, что на Балтийской косе обрушились последние потерна и капонир Западного форта. Сейчас на территории форта находиться опасно, вход запрещен.