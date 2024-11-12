Уфимские врачи рассказали, как не заболеть диабетом

Послезавтра, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Он связан с рождением канадского врача и физиолога Фредерика Гранта Бантинга, который открыл гормон инсулин.
Символом борьбы с диабетом является голубое кольцо. Цвет символизирует небо, а круг — жизнь, здоровье и единство.
Как рассказали специалисты Городской клинической больницы № 5 в Уфе, диабет делится на два типа. При первом организм перестает вырабатывать инсулин, при втором — неэффективно его использует.
Еще существует Гестационный диабет, он возникает у женщин во время беременности. Поджелудочная железа перестает справляться с повышенной нагрузкой, и потому уровень сахара в крови начинает расти. Однако после рождения ребенка этот тип диабета проходит.
К слову диабет второго типа встречается в 18 раз чаще, чем первого. Второй тип можно предупредить. Снизить риск заболевания им есть возможность с помощью:
1) получаса физических нагрузок средней интенсивности каждый день;
2) здоровой диеты.
А вот диабет первого типа предотвратить, по словам медиков, никак нельзя. Специалисты отмечают, что своевременно выявить диабет можно, если сдать кровь на сахар в поликлинике.
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