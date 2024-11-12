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Горнолыжный комплекс «Губаха» анонсировал открытие зимнего сезона

Официальное открытие курорта запланировано на 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Горнолыжный комплекс «Губаха» Пермского края анонсировал начало зимнего сезона в 2024 году. Представители курорта сообщили, что техническое открытие запланировано на 16 ноября, а официальное — 23 ноября.

Для гостей горнолыжного комплекса будут работать три подъемника — кресельный, спаренный и учебный. Сейчас на территории идет активная подготовка трасс.

Напомним, курорт «Губаха» — одно из самых живописных мест для активного зимнего отдыха на территории Пермского края. Горнолыжный комплекс расположен в 200 километрах от Перми. Доехать до Губахи можно на фирменном автобусе «GubahaBus», на личном автомобиле, а по выходным и праздничным дням — на «Ласточке».