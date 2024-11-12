Горнолыжный комплекс «Губаха» анонсировал открытие зимнего сезона

Напомним, курорт «Губаха» — одно из самых живописных мест для активного зимнего отдыха на территории Пермского края. Горнолыжный комплекс расположен в 200 километрах от Перми. Доехать до Губахи можно на фирменном автобусе «GubahaBus», на личном автомобиле, а по выходным и праздничным дням — на «Ласточке».