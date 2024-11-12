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В среду в Железнодорожном районе Воронежа отключат холодную воду на 8 улицах

13 ноября «РВК-Воронеж» проведет плановые работы в Железнодорожном районе и отключит холодную воду на шесть часов в десятках домов.

Источник: Reuters

Водоканал предупредил, что в среду, 13 ноября, специалисты «РВК-Воронеж» будут менять два пожарных гидранта в домах №№ 63 и 67 на улице Деповской. В связи с этим холодное водоснабжение отключат с 10:00 до 16:00.

Водой должны запастись воронежцы, проживающие:

на улице Машинистов;

на улице Коммунальной;

на улице Богучарской;

на улице Деповской;

на улице Черноморской;

в переулке Малярном;

в переулке Деповская, на улице Беломорской.

Водоканал попросил жителей вышеназванных улиц заранее запастись водой и напомнил, что после восстановления водоснабжения вода может временно изменять свой цвет. Это происходит из-за того, что в отсутствие воды трубы вступают в контакт с кислородом, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины. После того как система вновь заполняется водой, магистральные сети очищаются и промываются. Важно подчеркнуть, что сама вода с точки зрения биологического и химического состава не представляет никакой опасности.

ЖКХ