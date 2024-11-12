В среду в Железнодорожном районе Воронежа отключат холодную воду на 8 улицах

Водоканал попросил жителей вышеназванных улиц заранее запастись водой и напомнил, что после восстановления водоснабжения вода может временно изменять свой цвет. Это происходит из-за того, что в отсутствие воды трубы вступают в контакт с кислородом, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины. После того как система вновь заполняется водой, магистральные сети очищаются и промываются. Важно подчеркнуть, что сама вода с точки зрения биологического и химического состава не представляет никакой опасности.