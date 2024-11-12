В среду в Железнодорожном районе Воронежа отключат холодную воду на 8 улицах

Водоканал предупредил, что в среду, 13 ноября, специалисты «РВК-Воронеж» будут менять два пожарных гидранта в домах №№ 63 и 67 на улице Деповской. В связи с этим холодное водоснабжение отключат с 10:00 до 16:00.
Водой должны запастись воронежцы, проживающие:
на улице Машинистов;
на улице Коммунальной;
на улице Богучарской;
на улице Деповской;
на улице Черноморской;
в переулке Малярном;
в переулке Деповская, на улице Беломорской.
Водоканал попросил жителей вышеназванных улиц заранее запастись водой и напомнил, что после восстановления водоснабжения вода может временно изменять свой цвет. Это происходит из-за того, что в отсутствие воды трубы вступают в контакт с кислородом, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины. После того как система вновь заполняется водой, магистральные сети очищаются и промываются. Важно подчеркнуть, что сама вода с точки зрения биологического и химического состава не представляет никакой опасности.