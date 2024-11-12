Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы, сообщила ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель. Она отметила, что наблюдается отток медиков из крупных республиканских учреждений в небольшие районные.