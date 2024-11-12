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Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму больше одного миллиона жителей, в том числе 300 тысяч детей, прошли диспансеризацию или профосмотр с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Это более 57% от общей численности населения нашей республики. В рамках регионального проекта данный показатель в 2024 году должен составить 70%», — сообщил он в Telegram-канале.

Аксенов отметил, что в Крыму пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр можно, в том числе, на рабочем месте. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в учреждения соцобеспечения и образовательные организации.

«Первый этап диспансеризации или профосмотра можно пройти даже в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. В сельские населенные пункты организованы выезды передвижных медицинских комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами», — добавил Аксенов.

Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы, сообщила ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель. Она отметила, что наблюдается отток медиков из крупных республиканских учреждений в небольшие районные.

медицина