Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

«Это более 57% от общей численности населения нашей республики. В рамках регионального проекта данный показатель в 2024 году должен составить 70%», — сообщил он в Telegram-канале.
Аксенов отметил, что в Крыму пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр можно, в том числе, на рабочем месте. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в учреждения соцобеспечения и образовательные организации.
«Первый этап диспансеризации или профосмотра можно пройти даже в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. В сельские населенные пункты организованы выезды передвижных медицинских комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами», — добавил Аксенов.
Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы, сообщила ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель. Она отметила, что наблюдается отток медиков из крупных республиканских учреждений в небольшие районные.