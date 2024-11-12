С 15 ноября изменится расписание поездов на Советск

Расписание пригородных поездов на Советском направлении изменится с 15 ноября.
В частности, все рельсовые автобусы будут отправляться из Советска в Калининград на 11 минут раньше действующего расписания. Утренний поезд, курсирующий с понедельника по субботу, — в 6:20, воскресный поезд — в 17:54. Время прибытия на Южный вокзал не изменится — в 8:53 и 20:33 соответственно.
Вечерний поезд из Калининграда, курсирующий все дни недели кроме субботы, будет отправляться без изменений в 18:21 и прибывать в Советск на 11 минут позже — в 20:51.
Расписание скорректировано в связи необходимостью снижения скорости движения поездов на участке о.п. Богатово — ст. Советск из-за риска столкновения с дикими животными в период осенне-зимней миграции.