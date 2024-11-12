В районе Алтайского края обнаружили предметы скифского времени

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Удила для лошади и атрибуты упряжи, относящиеся к скифскому времени, обнаружили ученые Института археологии и этнографии СО РАН в Шипуновском районе Алтайского края. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.
«В Алтайском крае, в равнинном Алтае проводил разведки один из отрядов нашего института. Здесь вот на этом месте в Шипуновском районе были обнаружены несколько археологических памятников. Собрано несколько предметов интересных раннего скифского времени: удила, атрибуты упряжи, которые относятся к VII веку — первой половине VI века до нашей эры. Это демонстрирует перспективы этого района и дальнейшие возможности его стационарного изучения, проведения здесь работ», — сказал он.
Также ученые нашли нарушенное парное захоронение мужчины и женщины периода среднего бронзового периода (18−15 века до н. э.). Молодин пояснил, что это захоронение относится к андроновской культуре, которая датируется XVII-XIV веками до н. э. Погребальный комплекс был обнаружен при помощи геофизических методов.
Скифы — один из древних кочевых народов, чьи племена в VII-III веках до нашей эры заселяли очень большой регион Евразии, начиная с нижнего течения Дуная и Дона и заканчивая степями современного Казахстана. Историки еще со времен Геродота считали, что предки скифов были одними из первых народов, которым удалось приручить лошадей, свидетельства чего получили палеогенетики, извлекшие обрывки ДНК древних скакунов из курганов прото-скифов в окрестностях казахстанской деревни Ботай.