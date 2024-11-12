В районе Алтайского края обнаружили предметы скифского времени

«В Алтайском крае, в равнинном Алтае проводил разведки один из отрядов нашего института. Здесь вот на этом месте в Шипуновском районе были обнаружены несколько археологических памятников. Собрано несколько предметов интересных раннего скифского времени: удила, атрибуты упряжи, которые относятся к VII веку — первой половине VI века до нашей эры. Это демонстрирует перспективы этого района и дальнейшие возможности его стационарного изучения, проведения здесь работ», — сказал он.