Около 400 опасных трамвайных остановок обнаружили в Петербурге

Кроме того, есть еще один тип остановок для трамваев. Речь идет об островных остановочных пунктах, уточняет издание «Деловой Петербург». Предполагается, что для граждан такая остановка более безопасна. Однако выделенной полосы и на этом участке нет. Платформа располагается на широкой разделительной разметке.