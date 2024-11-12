Около 400 опасных трамвайных остановок обнаружили в Петербурге

«Оставшиеся трамвайные остановки расположены на выделенных полосах», — пишут СМИ со ссылкой на специалистов «Горэлектротранса».
Кроме того, есть еще один тип остановок для трамваев. Речь идет об островных остановочных пунктах, уточняет издание «Деловой Петербург». Предполагается, что для граждан такая остановка более безопасна. Однако выделенной полосы и на этом участке нет. Платформа располагается на широкой разделительной разметке.
В Северной столице в настоящее время безопасных остановок очень мало, ими некому заниматься, считают эксперты. В результате страдает качество пассажирского транспорта.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как будет развиваться рельсовый транспорт в Петербурге.