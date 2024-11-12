«Таврида. АРТ» присоединилась к инициативе VK «Месяц борьбы с кибербуллингом»

Кроме того, «Таврида. АРТ» представит видеопроект «Каждый третий», призванный привлечь внимание к проблеме кибербуллинга. Выпуски поведают о пространстве, в котором пересекаются кибербуллинг и искусство. Звёздные гости вместе с ведущими проекта расскажут о том, как человек искусства чувствует себя в современном диджитал-пространстве и с какими проблемами сталкивается, а также как помочь себе или близкому, столкнувшемуся с кибербуллингом. Ведущими видеопроекта «Каждый третий» выступят автор, креативный продюсер проекта «Киберэтика» Николай Маратканов и клинический психолог, преподаватель Высшей школы психологии Олеся Васильева. Ещё один спецпроект в рамках «Дня борьбы с кибербуллингом» — интервью с психологом арт-кластера «Таврида» о том, какие особенности имеет кибербуллинг в творческий среде, в чём его природа и какими могут быть последствия. И главное, как защитить себя, своё творчество и окружение от негативного воздействия агрессоров, как использовать его в свою пользу и обернуть в ресурс.