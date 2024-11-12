В Омск придут по-настоящему зимние морозы

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Омск скоро придут сильные морозы. Сообщается, что 14 ноября ночью местами в Омской области температура воздуха опустится до −24.
По данным синоптиков, в среду, 13 ноября, днём температура воздуха составит −6…-11. 14 ноября ночью температура воздуха опустится до −14…-19, а при прояснении до −24°C. Днём температура воздуха составит −5…-10, местами опустится до −12…-17.
Однако уже в пятницу, 15 ноября, ожидается потепление до −1…-6. До конца недели может быть небольшой, местами умеренный снег. Атмосферное давление существенно не изменится.