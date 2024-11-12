Деревянные фигуры трех богатырей украсили сквер на улице Театральной в Иркутске

В Иркутске установили деревянные скульптуры трех богатырей. Теперь сквер, который находится за зданием Иркутского городского театра народной драмы, украшают Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.