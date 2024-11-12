Деревянные фигуры трех богатырей украсили сквер на улице Театральной в Иркутске

В Иркутске установили деревянные скульптуры трех богатырей. Теперь сквер, который находится за зданием Иркутского городского театра народной драмы, украшают Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Мастер из Томска вырезал статуи из ангарской сосны. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Их сделал мастер из Томска. Статуи вырезали из ангарской сосны, которая является древесиной высокого качества. Все фигуры отшлифовали, зачистили, покрыли специальным маслом и пропитали огнебиозащитным составом. Это поможет снизить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, — рассказал заместитель директора по общим вопросам МКУ «Городская среда» Максим Черепов.
Все фигуры отшлифовали, зачистили и покрыли специальным маслом. Пресс-служба администрации города Иркутска.
В скором времени в сквере появится еще три деревянные фигуры: Садко, Коловрат и Александр Невский.
Скоро в сквере появится еще три деревянные фигуры. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащие провели урок мужества в школе № 14 Иркутска.