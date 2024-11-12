Зебра Адам из Ростовского зоопарка отмечает свой день рождения

В дикой природе родной дом зебр Чапмана — это бескрайние саванны Африки от Южной Анголы до Трансвааля. Однако полосатые друзья хорошо чувствуют себя и в нашем климате. Летом они не боятся летнего зноя, а зимой живут в теплом и уютном вольере.