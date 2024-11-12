Зебра Адам из Ростовского зоопарка отмечает свой день рождения

В Ростовском зоопарке зебре Адаму исполнилось 13 лет. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада.
По словам сотрудников зоопарка, Адама привезли в донскую столицу из чешского горожа Брно. Там он появился на свет в 2012 году.
— Живет он в просторном вольере с подругой — зеброй Фифой. Эта пара привлекает многих посетителей, с удовольствием позируя для фото, — поделились сотрудники зоопарка.
В дикой природе родной дом зебр Чапмана — это бескрайние саванны Африки от Южной Анголы до Трансвааля. Однако полосатые друзья хорошо чувствуют себя и в нашем климате. Летом они не боятся летнего зноя, а зимой живут в теплом и уютном вольере.
Ранее сотрудники Ростовского зоопарка сообщили, что коллекцию хищных птиц пополнила полярная сова. Белоснежная красавица прибыла из Липецкого зоопарка, где родилась 26 июня прошлого года. За это недолгое время хищница уже стала настоящей любимицей у ростовчан.