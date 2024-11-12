В Йельском университете будут изучать творчество Бейонсе

Курс «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика радикальной черной традиции через музыку» рассмотрит работы исполнительницы, начиная с ее одноименного релиза 2013 года до недавней кантри-сенсации Cowboy Carter (2024), сообщает Yale Daily News. Предметом изучения будет вклад артистки в американскую и мировую культуру с акцентом на вплетение истории и политики общества чернокожих людей в эстетику творчества. Большую часть материала Брукс взяла из своего курса в Принстонском университете, посвященного культурному влиянию звезды.