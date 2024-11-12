В Йельском университете будут изучать творчество Бейонсе

Йельский университет в американском городе Нью-Хейвене запустит курс по творчеству R&B-певицы Бейонсе. Преподавателем его станет профессор музыки и афроамериканских исследований Дафна Брукс.
Курс «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика радикальной черной традиции через музыку» рассмотрит работы исполнительницы, начиная с ее одноименного релиза 2013 года до недавней кантри-сенсации Cowboy Carter (2024), сообщает Yale Daily News. Предметом изучения будет вклад артистки в американскую и мировую культуру с акцентом на вплетение истории и политики общества чернокожих людей в эстетику творчества. Большую часть материала Брукс взяла из своего курса в Принстонском университете, посвященного культурному влиянию звезды.
Студенты смогут работать с архивами в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке, участвовать в показе визуальных альбомов Бейонсе, создавать плейлисты, связывающие ее музыку с сочинениями вдохновителей, и многое другое.
Ранее певица побила исторический рекорд, получив 11 номинаций на премию «Грэмми». Мероприятие состоится 2 февраля 2025 года.