Во Владивостоке на улице Кирова заменят опоры освещения

Напомним, в текущем году было также построено несколько новых линий освещения в рамках планомерной работы по обеспечению города качественным освещением улиц. Так, например, подрядчики МУП «ВПЭС» по заказу городской администрации протянули 160 метров самонесущего изолированного провода для подключения четырех опор со светодиодными светильниками мощностью 55 Вт на улице Александровича, освещающих пешеходную дорожку от дома № 48 до железнодорожной станции.