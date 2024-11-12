Во Владивостоке на улице Кирова заменят опоры освещения

Замену опор освещения от жилого дома № 32 по улице Кирова до улицы Магнитогорской, 4 проводят специалисты подразделения «Владсвет» МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Работы ведутся в рамках текущей замены аварийных опор освещения по всему городу, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, на улицах Владивостока специалисты меняют те конструкции, которые имеют наклон или пришли в негодность в результате ДТП, неблагоприятных погодных условий и других факторов. Замене также подлежат опоры с истекшим сроком службы.
Такие работы уже проведены на улицах Фадеева, Чкалова, Толстого, Шошина, Ватутина, Ильичева, Снеговой, Иртышской, на проспекте Острякова и по другим адресам.
«Опора на улице Адмирала Смирнова и две опоры на Луговой были повреждены в результате ДТП. Их также восстановила бригада специалистов муниципального предприятия», — уточнили в мэрии.
Напомним, в текущем году было также построено несколько новых линий освещения в рамках планомерной работы по обеспечению города качественным освещением улиц. Так, например, подрядчики МУП «ВПЭС» по заказу городской администрации протянули 160 метров самонесущего изолированного провода для подключения четырех опор со светодиодными светильниками мощностью 55 Вт на улице Александровича, освещающих пешеходную дорожку от дома № 48 до железнодорожной станции.
В августе подрядчик по заказу ВПЭС установил пять новых светильников вдоль пешеходной дорожки, ведущей к школе № 60 на улице Давыдова. Новая линия наружного освещения была построена и на улице Фастовской. Теперь автомобильная дорога от дома № 19 до № 33 освещается 12 новыми современными светильниками.
Как отметили в администрации города, безаварийную работу уличной системы освещения во Владивостоке в круглосуточном режиме обеспечивает производственное предприятие «Владсвет» МУП «ВПЭС». На плечах специалистов предприятия — подсветка фасадов, улично-дорожные сети, ландшафтно-парковые зоны, скверы, подземные переходы, виадуки.
Сообщить во ВПЭС о нарушениях в работе уличного освещения можно по телефону: 241−18−25.