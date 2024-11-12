Космический мониторинг выявил десятки пожаров в Приморье за сутки

Специалисты объясняют, что основными причинами осенних травяных и лесных пожаров являются климатические изменения, влекущие за собой засушливые и ветреные периоды. Другим значимым фактором остается человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, поджоги, а также неправильное сжигание травы и мусора.