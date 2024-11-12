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Космический мониторинг выявил десятки пожаров в Приморье за сутки

В ликвидации палов сухой растительности задействовали 147 пожарных.

Источник: PrimaMedia.ru

В ходе космического мониторинга за последние сутки на территории Приморья зафиксировано 50 термических аномалий в 15 муниципалитетах. Для ликвидации возгораний сухой растительности было привлечено 147 пожарных и 53 единицы техники, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

По данным краевого минГОЧС, все пожары оперативно потушены, и на утро 12 ноября новых очагов возгораний не зафиксировано.

Специалисты объясняют, что основными причинами осенних травяных и лесных пожаров являются климатические изменения, влекущие за собой засушливые и ветреные периоды. Другим значимым фактором остается человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, поджоги, а также неправильное сжигание травы и мусора.

Напомним, с начала года подразделения надзорной деятельности МЧС России по Приморскому краю выписали 411 штрафов и 101 предупреждение за нарушение требований пожарной безопасности, связанных с ландшафтными пожарами. Общая сумма штрафов превысила 14 миллионов рублей.

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