Исследование: пермяки предпочитают инди-рок

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярными. В Перми есть много талантливых представителей жанров электронной, рок-музыки и других направлений, которые хорошо себя зарекомендовали и на российском уровне. Также о развитии музыкальной индустрии в регионе говорит наличие собственных лейблов. Так, в Перми есть локальный лейбл Vечное Lето (VL Records)», — отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.