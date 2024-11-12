За год в Омске вырубят 6 тысяч здоровых деревьев

С начала года комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений в Омске одобрила вырубку 10 027 деревьев. При этом аварийно-опасными признаны лишь 4 059 из них, а для сноса остальных есть другие причины. О них говорится в отчёте по сносу и обрезке деревьев, который мэрия предоставила в Горсовет.