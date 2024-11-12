За год в Омске вырубят 6 тысяч здоровых деревьев

С начала года комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений в Омске одобрила вырубку 10 027 деревьев. При этом аварийно-опасными признаны лишь 4 059 из них, а для сноса остальных есть другие причины. О них говорится в отчёте по сносу и обрезке деревьев, который мэрия предоставила в Горсовет.
Как стало известно порталу Om1.ru, 5 968 деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии, будут вырублены по следующим причинам:
в связи со строительством нового жилья и инженерных коммуникаций для него; для обеспечения безопасности движения по дорогам; по требованиям пожарной и санитарной безопасности; потому что растут ближе пяти метров от существующих домов.
Однако главной причиной вырубки стала реконструкция улицы 10 лет Октября и Сыропятского тракта: под неё спилили почти три тысячи деревьев.
Всего на заседаниях комиссии в этом году рассмотрели предложения по 288 территориям. Помимо сноса согласована обрезка 7 653 деревьев.