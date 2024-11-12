«О том, что солома может так быстро загореться, он не догадывался». Под Лунинцем шестилетний мальчик играл со спичками и сжег хозпостройку

Под Лунинцем шестилетний мальчик сжег хозпостройку, играя со спичками. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что внезапное возгорание хозяйственной постройки, которая находилась во дворе дома, стала неожиданностью для семьи из Лунинецкого района. Про пожар 37-летней хозяйке участка сообщила дочь, находившаяся вместе с младшими детьми дома.
«Когда женщина вернулась, постройка уже была объята пламенем», — сказано в сообщении.
Она сразу же позвонила спасателям, которые смогли ликвидировать возгорание. Для того, чтобы установить причины пожара, была проведена пожарно-техническая экспертиза. Согласно результатам, причиной возгорания послужил занесенный источник зажигания.
Выяснилось, что виновником случившегося пожара оказался шестилетний сын хозяйки. Он сообщил, что ему захотелось поиграть со спичками.
«О том, что солома может так быстро загореться, он не догадывался», — отметили в ведомстве.
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