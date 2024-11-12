«Продолжим поддерживать»: Мавлиев отвез военнослужащим в Курскую область награды, дроны и теплые вещи

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уехал в Курскую область с гуманитарной помощью. Об этом он рассказал на своей личной странице.
Сити-менеджер с коллегами встретился с товарищем с позывным Ральф и другими военнослужащими. Бойцам вручили медали генерала Шаймуратова, юбилейные медали «450-летие основания города Уфы», а также передали FPV-дроны и теплые вещи.
— Мы гордимся нашими героями и продолжим их поддерживать, — заверил Ратмир Мавлиев.
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