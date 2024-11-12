Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем населенным пунктам

Согласно инициативе, поступившей в региональный парламент, в 2025 году в Волгоградской области намерены присвоить почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» четырем населенным пунктам. Их название в документах не уточняется, но уже оговорена сумма, которую придется выделить на благоустройство и установку стел. Это 40 млн рублей — по 10 млн на каждый из четырех муниципалитетов.