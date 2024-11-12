В Самаре восстановят смотровую площадку в Студенческом переулке

А сама смотровая площадка и ведущая вниз лестница находятся в плохом состоянии, пользоваться ими не безопасно. Жители просят преобразить не только подпорную стену, а всю территорию. В связи с этим решено, что старый проект не будет реализован, так как он не предусматривает комплексного благоустройства территории, пишет Самара-КП.