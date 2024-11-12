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В Самаре восстановят смотровую площадку в Студенческом переулке

Смотровая площадка и ведущая вниз лестница находятся в плохом состоянии, пользоваться ими опасно.

В центре Самары планируют восстановить смотровую площадку. Новые подходы к реконструкции территории прорабатывают с жителями дома № 2А на Студенческом переулке. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Отсюда открывается один из лучших видов на Волгу, это место по праву могло стать достопримечательностью, но с 90-х годов оно приходит в упадок. Прежний проект реконструкции подпорной стены не решает проблему заросшей территории», — рассказал парламентарий.

А сама смотровая площадка и ведущая вниз лестница находятся в плохом состоянии, пользоваться ими не безопасно. Жители просят преобразить не только подпорную стену, а всю территорию. В связи с этим решено, что старый проект не будет реализован, так как он не предусматривает комплексного благоустройства территории, пишет Самара-КП.

туризм и отдых