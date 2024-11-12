В региональном ГУ МВД отрицают массовые увольнения самарских полицейских

Она появилась накануне в Telegram-канале депутата Государственной думы РФ Михаила Матвеева.
Господин Матвеев сообщил, что, как ему рассказали, причиной массового увольнения почти всех оперативников и следователей стало бедственное материальное положение.
«Некомплект в полиции превышает 30%. Все сотрудники в кредитах, денег ни на что не хватает. В прошлом году к новому году начальство выписало премию в размере оклада, в этом сказали, что премии не будет. Дела уволившихся сотрудников якобы распределяют по другим отделам, ещё больше увеличивая нагрузку таких же как они бедолаг», — рассказал депутат, попросив руководство Главка официально подтвердить информацию.
«Распространяемая информация по массовым увольнениям не соответствует действительности. В настоящее время отделы органы внутренних дел выполняют свои функции в полном объеме», — ответили сегодня в региональном Главке.