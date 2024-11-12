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В региональном ГУ МВД отрицают массовые увольнения самарских полицейских

В ГУ МВД по Самарской области опровергли информацию о том, что сразу из двух центральных райотделов полиции Самары массово уволились все сотрудники.

Источник: Коммерсантъ

Она появилась накануне в Telegram-канале депутата Государственной думы РФ Михаила Матвеева.

Господин Матвеев сообщил, что, как ему рассказали, причиной массового увольнения почти всех оперативников и следователей стало бедственное материальное положение.

«Некомплект в полиции превышает 30%. Все сотрудники в кредитах, денег ни на что не хватает. В прошлом году к новому году начальство выписало премию в размере оклада, в этом сказали, что премии не будет. Дела уволившихся сотрудников якобы распределяют по другим отделам, ещё больше увеличивая нагрузку таких же как они бедолаг», — рассказал депутат, попросив руководство Главка официально подтвердить информацию.

«Распространяемая информация по массовым увольнениям не соответствует действительности. В настоящее время отделы органы внутренних дел выполняют свои функции в полном объеме», — ответили сегодня в региональном Главке.