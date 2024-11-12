В Красноярском крае семью Касаткиных наградили орденом «Родительская слава»

Многодетные супруги из села Новоалександровка в браке 45 лет, за это время они вырастили и воспитали 10 детей — пятерых дочерей и пятерых сыновей. Все они уже давно покинули родной дом, создали собственные семьи и подарили родителям 16 внуков. В новогодние и рождественские праздники все дети и взрослые собираются в уютном родительском доме за одним большим столом. Секретом долгой счастливой совместной жизни, как говорят Степан и Любовь, являются мудрость, взаимоуважение и понимание.