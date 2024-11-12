В Красноярском крае семью Касаткиных наградили орденом «Родительская слава»

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Многодетные супруги из села Новоалександровка в браке 45 лет, за это время они вырастили и воспитали 10 детей — пятерых дочерей и пятерых сыновей. Все они уже давно покинули родной дом, создали собственные семьи и подарили родителям 16 внуков. В новогодние и рождественские праздники все дети и взрослые собираются в уютном родительском доме за одним большим столом. Секретом долгой счастливой совместной жизни, как говорят Степан и Любовь, являются мудрость, взаимоуважение и понимание.
Трудовой путь многодетных супругов плотно связан с сельским хозяйством. Несмотря на пенсионный возраст, Степан Викторович продолжает работать в родном селе. Любовь Райнольдовна же несколько лет назад благодаря доверию и уважению односельчан была избрана главой Новоалександровского сельсовета. С ролью руководителя она справляется так же успешно, как с ролью мамы, — живет своим поселением и старается заботиться о каждом его жителе.
«Популяризация ответственного родительства и многодетности — важные направления нацпроекта “Демография”. Семья Касаткиных — замечательный пример того, что большая, дружная семья всегда остается самой надежной опорой и самым большим счастьем», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Напомним, ранее высшую правительственную награду за достойное воспитание детей получили супруги из Красноярска Дарья и Роман Зеленовы. Указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» в этом случае также подписал Владимир Путин.
Справка: Орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава» относятся к наградам высшего уровня. Их удостаиваются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие в первом случае 7 и более детей, во втором — четырех и более. С 2022 года семье, награжденной орденом «Родительская слава», выплачивается 500 тысяч рублей, а за медаль ордена «Родительская слава» — 200 тысяч рублей.