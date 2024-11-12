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Жители Омской области чаще всего болеют ОРВИ из-за вирусов парагриппа и COVID-19

Заболеваемость населения Омской области ОРВИ по-прежнему обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.

Источник: РИА "Новости"

Таковы данные за неделю с 4 по 10 ноября, обнародованные региональным управлением Роспотребнадзора.

В пейзаже циркулирующих вирусов по 33,3% составили вирусы парагриппа и COVID-19. А по 16,7% пришлось на долю риновирусов и аденовирусов.

Вирусов гриппа в Омской области пока не выявлено. По данным на 11 ноября, в регионе привито свыше 860 человек, в том числе более 280 тысяч детей. Жителям напоминают, что привиться от гриппа они могут в поликлиниках по месту жительства, работы или учёбы. А также в других медицинских учреждениях, у которых есть лицензия на данный вид деятельности.

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