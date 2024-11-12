Жители Омской области чаще всего болеют ОРВИ из-за вирусов парагриппа и COVID-19

Вирусов гриппа в Омской области пока не выявлено. По данным на 11 ноября, в регионе привито свыше 860 человек, в том числе более 280 тысяч детей. Жителям напоминают, что привиться от гриппа они могут в поликлиниках по месту жительства, работы или учёбы. А также в других медицинских учреждениях, у которых есть лицензия на данный вид деятельности.