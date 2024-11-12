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В Ростове-на-Дону три управляющие компании остались без лицензий

В администрации Ростова сообщили о прекращении лицензий трех управляющих компаний.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове три управляющие компании остались без лицензий. Об этом сообщили на сайте городской администрации 12 ноября.

Согласно опубликованной информации, причиной такого решения стало непродление срока действий лицензии.

— В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома рекомендуем собственникам помещений принять решение о выборе другой управляющей организации или иного способа управления, — говорится в сообщении.

Отметим, что в Ростовской области средний платеж по ипотеке превысил 70% от доходов семьи. Регион занимает 60 место в России по доступности жилья. По данным экспертов, в регионе в среднем берут 3,4 миллиона рублей в ипотеку. Ежемесячный платеж составляет порядка 71 тысячи рублей.