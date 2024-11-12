В Ростове-на-Дону три управляющие компании остались без лицензий

Отметим, что в Ростовской области средний платеж по ипотеке превысил 70% от доходов семьи. Регион занимает 60 место в России по доступности жилья. По данным экспертов, в регионе в среднем берут 3,4 миллиона рублей в ипотеку. Ежемесячный платеж составляет порядка 71 тысячи рублей.