В Великом Новгороде создают беспроводную систему измерения тока в ЛЭП

По его словам, сейчас в области энергетики все большие токи измеряют либо измерительные трансформаторы, либо измерительные шунты. Но ни те, ни другие не измеряют величину тока точно, например, замеры могут быть неточными потому, что погрешность измерения увеличивается с повышением температуры шунта при очень больших токах. И в системах электропередачи и силовой электронике это является одной из основных проблем в прогнозировании и предотвращении неполадок.