Поезд Казахстан-Новосибирск начнет курсировать через Бердск

Поезд Новосибирск-Усть-Каменогорск-Риддер начнет свой путь через Бердск, билеты уже поступили в продажу. Впервые этот маршрут отправится из Новосибирска 18 декабря. Вагоны будут частью поезда № 301 Новосибирск-Алматы до станции Локоть, а далее продолжат путь самостоятельным поездом № 407 Локоть-Риддер.
Маршрут поезда (местное время):
Новосибирск-Главный: 14:42 Локоть: 03:32 — 04:50 (остановка 1 час 18 минут) Оскемен-I (Усть-Каменногорск): 10:30 — 11:00 Риддер: 14:10.
Обратный путь (первый рейс — 20 декабря):
Риддер: 07:50 Оскемен-I: 10:40 — 11:10 Локоть: 20:51 — 22:20 (остановка 1 час 29 минут для подсоединения к поезду № 302 Алматы-Новосибирск) Новосибирск-Главный: 08:58.
Состав включает 6 вагонов: 3 плацкартных и 3 купейных, включая штабной вагон с местами для инвалидов и душем. Стоимость проезда:
Плацкарт — от 6323 ₽ Купе — от 9360 ₽.
Министр транспорта Казахстана заверил в наличии биотуалетов, кондиционеров и розеток для зарядки.