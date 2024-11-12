Поезд Казахстан-Новосибирск начнет курсировать через Бердск

Поезд Новосибирск-Усть-Каменогорск-Риддер начнет свой путь через Бердск, билеты уже поступили в продажу. Впервые этот маршрут отправится из Новосибирска 18 декабря. Вагоны будут частью поезда № 301 Новосибирск-Алматы до станции Локоть, а далее продолжат путь самостоятельным поездом № 407 Локоть-Риддер.