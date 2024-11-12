Работу котельных стабилизировали в Слюдянке

В Слюдянке стабилизировали работу котельных. Теперь в домах и соцобъектах восстановлено нормальное теплоснабжение. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, ситуацию с подачей тепла в городе также обсудили на заседании КЧС.
— В результате аварийных ситуаций в микрорайоне Стройка и на котельной «Центральная» наблюдались перебои с теплоснабжением, однако по состоянию на 12 ноября обе котельные запущены, подача тепла выведена на нормативные показатели, в чём убедился лично, посетив квартиры жителей, — отметил начальник управления коммунальной структуры министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Барнаков.
Кроме того, из регионального аварийного запаса было выделено шесть тысяч тонн угля. Два вагона уже доставлены в Слюдянку, часть находится в пути из Красноярска. До 21 ноября отравят ещё одну партию. На заседании КЧС подметили, что ответственность за прохождение отопительного сезона принадлежит изначально мэрам и главам районов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске сдали после строительства начальный блок школы № 53. Работы стартовали три года назад и на них выделили более 696 миллионов рублей.