Работу котельных стабилизировали в Слюдянке

Кроме того, из регионального аварийного запаса было выделено шесть тысяч тонн угля. Два вагона уже доставлены в Слюдянку, часть находится в пути из Красноярска. До 21 ноября отравят ещё одну партию. На заседании КЧС подметили, что ответственность за прохождение отопительного сезона принадлежит изначально мэрам и главам районов.