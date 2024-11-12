Члены ОНК навестили ИК-4 в Калининградской области

Цель визита — общественный контроль и соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей.
Мария Шпунтенкова и Наталья Чуль посетили женскую исправительную колонию и следственный изолятор. Делегация совершила обход учреждения с представителями аппарата Управления и руководства ИК-4. Общественники интересовалась качеством питания, коммунально-бытовым обеспечением и медицинской помощью. Внимание уделялось и оснащению медицинских пунктов лекарственными препаратами.
В ходе визита даны ответы на вопросы в пределах компетенции ОНК. Руководству учреждения озвучены рекомендации по работе с обращениями подозреваемых, обвиняемых и осужденных.