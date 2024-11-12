Молодежный центр «Спутник» в Дзержинске готов на 72%

В помещении по Западному переулку подрядной организацией выступает ООО «Стройград», который уже отремонтировал кровлю, системы водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования. Пока что подрядчик занимается отделкой полов и покраской стен в кабинетах. После завершения всех работ здесь расположатся объединения по патриотическому воспитанию «Отечество».