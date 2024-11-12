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Молодежный центр «Спутник» в Дзержинске готов на 72%

В здании на улице Галкина разместится центр местного отделения «Движения Первых».

Источник: Нижегородская правда

Молодежный центр «Спутник» в Дзержинске готов на 72%. Работы проходят в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Образование», рассказал мэр Михаил Клинков.

Работы в здании на улице Галкина выполняет ООО «РМ-СТРОЙ». Вскоре там разместится центр местного отделения «Движения Первых», где появятся коворкинг-зоны, арт-студии, зона офисов, ресурсного и информационного центров.

В помещении по Западному переулку подрядной организацией выступает ООО «Стройград», который уже отремонтировал кровлю, системы водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования. Пока что подрядчик занимается отделкой полов и покраской стен в кабинетах. После завершения всех работ здесь расположатся объединения по патриотическому воспитанию «Отечество».

«Оба здания очень нужны нашим молодежным организациям. С подрядчиками буду встречаться дополнительно и, со своей стороны, максимально участвовать в решении возникающих вопросов».

отметил Клинков

Когда именно завершится строительство центра, не сообщается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новая школа в ЖК «Зенит» на улице Краснозвездной в Нижнем Новгороде построена на 80%.

строительство