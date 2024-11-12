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В Красноярске открыли новую спортивную площадку

Она появилась в Свердловском районе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске открыли новую спортивную площадку. Об этом сообщили в мэрии.

Спортивная площадка появилась в микрорайоне Лалетино на Свердловской, 126. Для безопасности поле огорожено металлической сеткой высотой 3 метра.

«Детей тут много, и, конечно, она будет очень востребована. Работы выполнены при непосредственном содействии главы Красноярска Владиславе Логинове. По его поручению дополнительно отсыпаны дорожки, ведущие к площадке, установлены скамейки и урны, обустроен тёплый туалет, рядом сделаны парковочные места», — отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

На открытии площадки состоялся концерт и спортивные конкурсы.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске открылась новая школа в Северном.

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