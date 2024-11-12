В Красноярске открыли новую спортивную площадку

«Детей тут много, и, конечно, она будет очень востребована. Работы выполнены при непосредственном содействии главы Красноярска Владиславе Логинове. По его поручению дополнительно отсыпаны дорожки, ведущие к площадке, установлены скамейки и урны, обустроен тёплый туалет, рядом сделаны парковочные места», — отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.