В Красноярске открыли новую спортивную площадку. Об этом сообщили в мэрии.
Спортивная площадка появилась в микрорайоне Лалетино на Свердловской, 126. Для безопасности поле огорожено металлической сеткой высотой 3 метра.
«Детей тут много, и, конечно, она будет очень востребована. Работы выполнены при непосредственном содействии главы Красноярска Владиславе Логинове. По его поручению дополнительно отсыпаны дорожки, ведущие к площадке, установлены скамейки и урны, обустроен тёплый туалет, рядом сделаны парковочные места», — отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.
На открытии площадки состоялся концерт и спортивные конкурсы.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске открылась новая школа в Северном.