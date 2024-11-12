Раскрыты связанные с успешным убеждением изменения в работе мозга

В противоположность этому, активность мозга у всех добровольцев, которых убедили слова эксперта, изменилась уникальным образом. Это было особенно характерно для перемен в работе нижних отделов лобной коры — области мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений и социальном познании. Последующее изучение этого феномена, которые ученые назвали «эффектом Анны Карениной», позволит понять, как именно успешное убеждение воздействует на мозг индивида и выработать подход, позволяющий улучшить эффективность общественных рекомендаций в сфере здравоохранения, подытожили исследователи.