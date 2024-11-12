Раскрыты связанные с успешным убеждением изменения в работе мозга

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские и американские ученые выяснили, что все безуспешные попытки убедить человека в правоте какого-то мнения меняют работу мозга схожим образом, тогда как успешное убеждение крайне индивидуально затрагивает функционирование сразу нескольких отделов центральной нервной системы. Понимание этого позволит улучшить подходы для убеждения людей в правоте экспертов, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Результаты нашей работы можно описать как “эффект Анны Карениной”. Все равнодушные и невосприимчивые к аргументам люди реагируют на речь эксперта одинаково, все убежденные экспертом реагируют по-своему. Видимо, эффективное аргументированное сообщение способно подстроиться под индивидуальные особенности людей, затрагивая важные для конкретного слушателя аспекты», — пояснил заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Василий Ключарев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые заручились поддержкой пяти десятков добровольцев и попытались при их помощи сравнить то, как ведет себя мозг у тех людей, кто хорошо поддается убеждению и принимает доводы экспертов, и у тех, кто склонен сопротивляться убеждающей аргументации.
Для получения подобных сведений ученые подключили добровольцев к системе функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и попросили их за очень короткое время оценить стоимость трех групп товаров — вредных для здоровья сладких продуктов с высокой долей сахара, полезной еды без сахара и несъедобных объектов. После этого добровольцы слушали семиминутную лекцию о вреде сахара и повторно оценивали стоимость товаров.
Последующее сравнение замеров фМРТ показало, что мозг скептически настроенных и склонных к убеждению добровольцев отреагировал на лекцию принципиально разным образом. В частности, нервные системы участников, которые критически отнеслись к доводам эксперта, обрабатывали информацию схожим образом. Они демонстрировали высокую синхронизацию активности в областях мозга, связанных с саморефлексией и критической оценкой информации.
В противоположность этому, активность мозга у всех добровольцев, которых убедили слова эксперта, изменилась уникальным образом. Это было особенно характерно для перемен в работе нижних отделов лобной коры — области мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений и социальном познании. Последующее изучение этого феномена, которые ученые назвали «эффектом Анны Карениной», позволит понять, как именно успешное убеждение воздействует на мозг индивида и выработать подход, позволяющий улучшить эффективность общественных рекомендаций в сфере здравоохранения, подытожили исследователи.