Маршруты Э-9 и Э-17 будут изменены в Нижнем Новгороде

«По маршруту для ЖК “Цветы” останется остановочный пункт “Сбербанк”. Еще два остановочных пункта будут продолжать обслуживаться маршрутом А-31. К 1 декабря на данном маршруте выпуск планируется увеличить. Э-17 будет заходить в Кузнечиху и далее следовать до площади Минина и Пожарского».