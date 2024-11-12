Маршруты Э-9 и Э-17 будут изменены в Нижнем Новгороде

Работа маршрутов Э-9 и Э-17 будет изменена в Нижнем Новгороде с 1 декабря, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин в беседе с ЦРТС.
Согласно информации, электробусы зимой не смогут безопасно разворачиваться на Анкудиновском шоссе из-за отсутствия соответствующей разворотной площадки в ЖК «Цветы». Поэтому, как минимум до весны, маршрут Э-17 будет направлен в ЖК «Новая Кузнечиха».
«По маршруту для ЖК “Цветы” останется остановочный пункт “Сбербанк”. Еще два остановочных пункта будут продолжать обслуживаться маршрутом А-31. К 1 декабря на данном маршруте выпуск планируется увеличить. Э-17 будет заходить в Кузнечиху и далее следовать до площади Минина и Пожарского».
Кроме того, с декабря изменится и маршрут Э-9 — транспорт будет следовать напрямую по улице Ванеева, не заезжая в «Новую Кузнечиху».
«Таким образом, проблема транспортного обслуживания ЖК “Новая Кузнечиха”, микрорайона “Кузнечиха”, “Анкудиновский парк” решится на ближайшей перспективе за счет сокращения интервалов движения и эффективного распределения пассажиров по маршрутам», — уточнил замминистра.
Специалисты добавили, что ранее в верхней части города отмечались проблемы с поставкой электробусов. Для решения данного вопроса было доставлено 47 машин — их пустят на линии в ближайшее время.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области прокомментировал давку в общественном транспорте.