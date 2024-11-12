С 13 ноября ухудшение погоды ожидается в Иркутской области

В Иркутске ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Ветер будет северо-западным со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 15−18 м/с в ночное и утреннее время. Температура воздуха ночью может опуститься до −7°, а днём составит −3°…-5°. Жителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в условиях ухудшения погоды.