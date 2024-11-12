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С 13 ноября ухудшение погоды ожидается в Иркутской области

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

Сейчас в Олбани: +9° 6 м/с 71% 747 мм рт. ст. +8°
Источник: Соцсети

Местами по области прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 15−20 м/с, а также снег и позёмки. В южных районах возможны сильные снегопады.

В Иркутске ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Ветер будет северо-западным со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 15−18 м/с в ночное и утреннее время. Температура воздуха ночью может опуститься до −7°, а днём составит −3°…-5°. Жителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в условиях ухудшения погоды.