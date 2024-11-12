Белорусский врач назвал причину приема таблеток от холестерина в возрасте 50+

Причину приема таблеток от холестерина в предпенсионном и пенсионном возрасте, когда обычно утро начинается с горсти всяких иных таблеток и добавок и вечер ими заканчивается, в интервью порталу 24health.by назвал доцент кафедры терапии Белорусского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Вадим Сушинский.
По его словам, в Беларуси примерно каждый четвертый имеет повышенный уровень общего холестерина, а среди гипертоников этот процент намного выше. Нарушение липидного обмена с возрастом — состояние встречающееся достаточно часто.
Но медики чаще всего ориентируется не на уровень общего холестерина, а на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или «плохого» холестерина. У здорового пациента ЛПНП должен быть не выше 2,5 ммоль/л, а, например, у человека, перенесшего инфаркт — уже не выше 1,4 ммоль/л.
Для коррекции липидного обмена наиболее часто используются лекарственные препараты статины, которые влияют на синтез холестерина в печени.
По словам Вадима Сушинского, при высоком уровне холестерина в 50, 60, 70 и более лет должна назначаться холестерин-снижающая терапия, и делается это прежде всего для снижения вероятности развития инфаркта, инсульта и других осложнений.
Статины надо принимать длительно и не прерывать прием без согласования с врачом.
«Практика показывает: как только пациент отказывается от липид-нормализующей терапии, уровень холестерина возвращается на исходное значение; соответственно, риск инсульта и инфаркта тоже возрастает», — подчеркнул специалист.
При снижении холестерина медик посоветовал не списывать со счетов и здоровое питание.
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