Белорусский врач назвал причину приема таблеток от холестерина в возрасте 50+

Но медики чаще всего ориентируется не на уровень общего холестерина, а на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или «плохого» холестерина. У здорового пациента ЛПНП должен быть не выше 2,5 ммоль/л, а, например, у человека, перенесшего инфаркт — уже не выше 1,4 ммоль/л.