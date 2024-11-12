Повысилась стоимость проезда в автобусах из Калининграда на восток области

До Черняховска на регулярной основе в прямом направлении курсируют автобусы двух перевозчиков: АО «Автоколонна № 1802» и ООО «Гусевские линии». Уехать до Черняховска можно и за 295 рублей. Но рейсы № 555 компании «ИП Джанджгава Р. М.» курсируют раз в сутки (17:00).