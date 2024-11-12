Повысилась стоимость проезда в автобусах из Калининграда на восток области

В Калининграде повысилась стоимость проезда в автобусах до Черняховска. Об этом «Клопс» сообщили перевозчики.
Поездка, которая раньше стоила 300 рублей, теперь обходится в 315. Пересмотр тарифа провели транспортные предприятия, обслуживающие направление.
В областном мининфраструктуры пояснили, что перевозчики работают по нерегулируемому тарифу, поэтому устанавливают стоимость самостоятельно, исходя из затрат.
До Черняховска на регулярной основе в прямом направлении курсируют автобусы двух перевозчиков: АО «Автоколонна № 1802» и ООО «Гусевские линии». Уехать до Черняховска можно и за 295 рублей. Но рейсы № 555 компании «ИП Джанджгава Р. М.» курсируют раз в сутки (17:00).
Ранее сообщалось, что билеты на автобус из Калининграда до аэропорта снова подорожали, пассажиры жалуются на качество услуг.