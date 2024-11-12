Волгоградские родители поддерживают запрет соцсетей для детей

— Согласно исследованию, 49% волгоградцев поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу», — поделились результатами исследования в SuperJob. — Каждый третий (32%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход». Каждый пятый (19%) затруднился с ответом.