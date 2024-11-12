В Самаре 15 ноября распределят места в муниципальных детских садах

Посмотреть свое заявление можно на портале образовательных услуг. Если вдруг в нем окажутся неточности, нужно обращаться в МФЦ. Дадут ли ребенку место в детсаду сейчас, зависит от многих факторов, в том числе от его возраста и наличия у родителей льгот. После получения извещения о том, что место ребенку готовы предоставить, нужно в течение 10 дней подписать согласие на зачисление. Если родители не обратятся в детский сад, ребенок не будет участвовать в дальнейшем распределении, а чтобы снова встать в очередь, нужно будет подать заявление в МФЦ.