Калининградка пыталась пронести нож-карточку в зал суда

Отмечается, что посетителей знакомят с перечнем предметов, запрещенных к вносу, и с распоряжением, обязывающим выдать такие предметы. Перед входом в зал женщина сказала, что ничего запрещенного не имеет. Нож судебные приставы, однако, нашли в сумочке, просветив ее фонарем.