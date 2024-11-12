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Калининградка пыталась пронести нож-карточку в зал суда

Женщине заплатила штраф.

Источник: Комсомольская правда

Калининградка пыталась пронести в здание суда складной ножик необычной формы, изготовленный в форме карточки, похожей на банковскую. Опасный предмет обнаружили и изъяли. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Отмечается, что посетителей знакомят с перечнем предметов, запрещенных к вносу, и с распоряжением, обязывающим выдать такие предметы. Перед входом в зал женщина сказала, что ничего запрещенного не имеет. Нож судебные приставы, однако, нашли в сумочке, просветив ее фонарем.

Женщина оплатила штраф 1 тыс рублей.

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