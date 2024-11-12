В Зеленоградске начали выращивать редкую для Калининградской области лаванду

Несмотря на малое количество растений, промышленная лаванда активно растёт и даёт достаточное количество пахучих соцветий. Хозяйство вывело на рынок аромасаше, отборные цветы для кулинаров, интерьерные букеты, авторский чай и другую тематическую продукцию. Владелец хозяйства также решил взять в аренду землю в районе посёлка Муромское, где он планирует высадить лавандовое поле площадью в несколько гектаров.