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В Омске на перекрестке Панфилова и 2-й Транспортной появился светофор

Перекресток признали аварийным еще год назад.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на аварийном перекрестке улиц Панфилова и 2-й Транспортной установили светофор, сообщили в мэрии города.

Новый светофор работает в трех фазах:

— в первой фазе разрешается движение транспорта на улице Панфилова во всех направлениях на разрешающий сигнал;

— во второй фазе разрешается движение транспорта на улице 2-я Транспортная во всех направлениях;

— третья (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц Панфилова и 2-я Транспортная.

Светофор установлен в районе школы № 40, учащиеся которой ежедневно проходят данный перекресток.