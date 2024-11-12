В Омске на перекрестке Панфилова и 2-й Транспортной появился светофор

В Омске на аварийном перекрестке улиц Панфилова и 2-й Транспортной установили светофор, сообщили в мэрии города.
Новый светофор работает в трех фазах:
— в первой фазе разрешается движение транспорта на улице Панфилова во всех направлениях на разрешающий сигнал;
— во второй фазе разрешается движение транспорта на улице 2-я Транспортная во всех направлениях;
— третья (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц Панфилова и 2-я Транспортная.
Светофор установлен в районе школы № 40, учащиеся которой ежедневно проходят данный перекресток.