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В Иркутске ограничат движение по улице Верхняя Набережная: с 5 по 19 декабря сужение на одну полосу

С 5 по 19 декабря движение транспорта по улице Верхняя Набережная напротив дома 139 будет ограничено проезжая часть будет сужена на одну полосу.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает городская администрация.

Эти меры связаны с проведением работ по строительству сетей водопровода. Водителей просят учитывать изменения в движении и планировать свои маршруты заранее.