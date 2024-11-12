В Иркутске ограничат движение по улице Верхняя Набережная: с 5 по 19 декабря сужение на одну полосу

Об этом сообщает городская администрация.
Эти меры связаны с проведением работ по строительству сетей водопровода. Водителей просят учитывать изменения в движении и планировать свои маршруты заранее.
С 5 по 19 декабря движение транспорта по улице Верхняя Набережная напротив дома 139 будет ограничено проезжая часть будет сужена на одну полосу.
Об этом сообщает городская администрация.
Эти меры связаны с проведением работ по строительству сетей водопровода. Водителей просят учитывать изменения в движении и планировать свои маршруты заранее.