Российский промышленный форум начался в столице Башкирии

На мероприятие прибыли представители 20 субъектов страны, в том числе из новых регионов, а также Беларуси и Китая. Традиционно в рамках форума были открыты новые предприятия. Был дан старт работе производственных линий компаний «Бурсервис» и «Туймазытехуглерод».