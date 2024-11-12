Российский промышленный форум начался в столице Башкирии

В Уфе стартовал Российский промышленный форум. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
На мероприятие прибыли представители 20 субъектов страны, в том числе из новых регионов, а также Беларуси и Китая. Традиционно в рамках форума были открыты новые предприятия. Был дан старт работе производственных линий компаний «Бурсервис» и «Туймазытехуглерод».
В своей публикации Хабиров назвал Башкирию крепким промышленным регионом. По его словам, в республиканской промышленности работают более 52 тысяч человек.
На сегодняшний день, считает глава, перед республикой стоят задачи сохранить динамику развития промышленного производства в России, решить кадровые вопросы, роботизации, цифровизации и обеспечения технологического суверенитета страны.
— В части импортозамещения мы должны не просто занимать освободившиеся ниши, а работать на опережение, создавать и развивать собственные новые направления. Еще одна серьезная задача — организовать систему мер господдержки промышленности. Без поддержки государства развитие отрасли невозможно, — отметил Радий Хабиров.
Руководитель республики напомнил, что в регионе активно работает Фонд развития промышленности. Хабиров назвал Башкирию лидером по количеству промышленных кластеров и эффективности их работы.
— Динамично развивается наша особая экономическая зона «Алга». Это дает хорошие результаты, и конечно, внимание с нашей стороны будет только расти, — заверил глава.
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