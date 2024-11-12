В Самарской области временно ограничили движение большегрузов

В частности, на трассе введено ограничение скорости до 50 км/ч для грузового транспорта общей массой в потоке до 20 т и осевой нагрузкой в десять т. Также для грузовиков общей массой от 20 т и осевой нагрузкой более десяти т движение на участке дороги осуществляется в одиночном порядке со скоростью не более 15 км/ч.