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В Самарской области временно ограничили движение большегрузов

Движение на участке трассы Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Самарской области временно ограничено с 12 ноября 2024. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник: Коммерсантъ

В частности, на трассе введено ограничение скорости до 50 км/ч для грузового транспорта общей массой в потоке до 20 т и осевой нагрузкой в десять т. Также для грузовиков общей массой от 20 т и осевой нагрузкой более десяти т движение на участке дороги осуществляется в одиночном порядке со скоростью не более 15 км/ч.

Это связано с состоянием конструктивных элементов мостов через реки Черная и Лог, а также путепровода через грунтовый проезд. Ограничение движения на указанной трассе введено до 31 декабря 2025 года включительно.