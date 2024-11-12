Библиотеки смогут выиграть 142 комплекта научных книг на конкурсе Ферсмана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Конкурс для библиотек имени научного редактора Александра Ферсмана, который пройдет в течение года, позволит направить в библиотеки 142 комплекта научных книжных новинок. Конкурс объявлен по случаю 141-го дня рождения Ферсмана, в честь которого названо 12 географических объектов на Земле и кратер на Луне, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Наука».
«Ферсман должен стать узнаваемым российским научным брендом. Мы считаем важным предоставить возможность университетским, муниципальным и государственным библиотекам бесплатно выиграть современные научные издания, чтобы пополнить свои фонды. А сам конкурс мы назвали именем одного из главных российских популяризаторов науки, директора нашего издательства начала XX века Александра Ферсмана», — сказал заместитель директора издательства «Наука» Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.
В конкурсе, который проводит академическое издательство при поддержке одной из российских компаний, работающих на месторождениях, открытых под руководством академика Ферсмана, могут принять участие любые библиотеки из регионов России. Конкурсные проекты должны включать в себя не менее трех мероприятий для читателей, рассказывающих о новых научных книгах и журналах, вышедших в России в 2023 и 2024 годах, а также о деятельности академика Ферсмана, рассказала руководитель проектов Марина Смирнова.
Жюри конкурса имени Ферсмана будет подводить итоги 8 числа каждого месяца в течение года до следующего дня рождения академика. В день 142-летия Ферсмана 8 ноября 2025 года количество награжденных бесплатными книгами российских библиотек достигнет 142. В качестве наград для победителей ежемесячно будут выделяться тома самых редких и дорогостоящих изданий. Например, каждая книга академического двадцатитомника «Истории России» сейчас стоит более 5 тыс. рублей, что является значительной суммой для бюджетов университетских или муниципальных библиотек.
Александр Евгеньевич Ферсман был одним из руководителей издательского подразделения Академии наук. Он принял руководство академической типографией и превратил ее в академическое издательство, объединив научных редакторов и полиграфические мощности под одной крышей. Ни один руководитель издательства в нашей стране не имеет столько наград, и в его честь не названо так много гор, ущелий, перевалов, а также улиц и переулков, как в честь Александра Ферсмана.
«Его работоспособность поражала современников. Ферсман лично прошел в составе экспедиций и составил подробные карты нынешних Мурманской, Челябинской, Свердловской областей, открыл сотни месторождений полезных ископаемых, которые сейяас являются крупнейшими источниками пополнения российского бюджета и сырьевой базой для десятков российских корпораций, а затем сам подготовил и издал сотни научных публикаций, тысячи листов картографического материала», — добавил Фомин.