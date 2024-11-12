Библиотеки смогут выиграть 142 комплекта научных книг на конкурсе Ферсмана

Александр Евгеньевич Ферсман был одним из руководителей издательского подразделения Академии наук. Он принял руководство академической типографией и превратил ее в академическое издательство, объединив научных редакторов и полиграфические мощности под одной крышей. Ни один руководитель издательства в нашей стране не имеет столько наград, и в его честь не названо так много гор, ущелий, перевалов, а также улиц и переулков, как в честь Александра Ферсмана.