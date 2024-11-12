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На Дону заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 36,2%

Ростовская область, 12 ноября 2024. DON24.RU. В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 36,2% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Don24.ru

За последнюю неделю было зафиксировано более 10 тыс. случаев ОРВИ.

«По данным мониторинга, у обследованных за 45-ю неделю 2024 года были диагностированы риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы. В Ростовской области проводится предсезонная прививочная кампания. В целом по области против гриппа привито 46,5% от численности населения», — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что ни у одного из привитых не выявили неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки.

здоровье