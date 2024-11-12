На Дону заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 36,2%

«По данным мониторинга, у обследованных за 45-ю неделю 2024 года были диагностированы риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы. В Ростовской области проводится предсезонная прививочная кампания. В целом по области против гриппа привито 46,5% от численности населения», — прокомментировали в ведомстве.