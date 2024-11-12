Жители Приангарья смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ

Жители Иркутской области получат возможность пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Тест-мобиль, расположенный на парковке МУП «Центральный рынок» на улице Чехова в Иркутске, будет работать каждую среду ноября с 10.00 до 15.30. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.