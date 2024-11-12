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Жители Приангарья смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ

В Иркутске каждую среду до конца ноября будет работать тест-мобиль.

Источник: Правительство Иркутской области

Жители Иркутской области получат возможность пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Тест-мобиль, расположенный на парковке МУП «Центральный рынок» на улице Чехова в Иркутске, будет работать каждую среду ноября с 10.00 до 15.30. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы правительства Иркутской области, главврач иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова напомнила, что ВИЧ-инфекция не всегда вызывает клинические проявления и единственный способ узнать свой ВИЧ-статус — сдать анализ крови.

«Именно поэтому рекомендуется регулярно сдавать анализы на ВИЧ даже тем людям, которые чувствуют себя хорошо», — сказала Юлия Плотникова.

Она также подчеркнула, что по состоянию на октябрь текущего года в Приангарье с диагнозом ВИЧ-инфекция состоят более 31,1 тысячи человек.

здоровье